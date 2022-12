Estelionatários dão golpe de videogame a R$ 1 mil em Sete Lagoas

Uma mulher foi enganada em R$ 1 mil após cair em um golpe de estelionato envolvendo o nome de uma loja que estaria localizada no Shopping Sete Lagoas. O estabelecimento não existe no centro de compras.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O fato foi registrado por um supervisor de segurança do local. A vítima foi até lá relatando um anúncio de um vídeogame com este valor na suposta loja, e que estaria lá para recolher o produto, pago via PIX.

Com a informação de que o estabelecimento não existia no local, um boletim de ocorrência foi realizado. O golpe aconteceu no dia 13 de dezembro, mas foi registrado apenas na quinta-feira (29).

Da redação com 25º BPM