Casal é detido após roubar mulher no Ondina Vasconcelos

Policias militares conseguiram prender, nessa quinta (29) e sexta-feira (30) um casal que praticou um assalto no bairro Ondina Vasconcelos, em Sete Lagoas.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O casal assaltou uma bolsa de mulher, que continha aparelho celular e outros pertences. A autora do crime foi detida no mesmo dia da ação - seu companheiro estava desaparecido desde então.

O homem foi avistado nesta manhã próximo do local do roubo, entre as Ruas G e a Avenida Cinco; ele estava escondido na vegetação com a bolsa roubado, deitado em uma região de pasto. A Polícia ordenou que ele colocasse os braços para trás, mas ele saiu em fuga.

O suspeito empreendeu a escapatória em pouco tempo (e nisso ele jogou fora uma faca na qual estava sob sua posse), ao chegar numa rua, ele foi detido. O casal já foi enviado para o sistema prisional e os pertences da vítima foram apreendidos.

Da redação com Por Dentro de Tudo