Funcionária de supermercado em Sete Lagoas tem dinheiro furtado de armário

Uma funcionária de um supermercado no barro Nova Cidade, em Sete Lagoas, registrou na última sexta-feira (30/12) boletim de ocorrência de furto de R$ 935 em seus pertences.

Foto: Renata Passos/Google Plus/Reprodução

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação teria acontecido no dia 23 de dezembro: ela teria colocado o dinheiro em seu armário particular no estabelecimento e, tempos depois, viu que o mesmo estava destrancado e sem a quantia. A situação foi repassada aos chefes imediatos.

É o segundo furto registrado no fim do ano no referido supermercado: na noite de Natal, dois homens levaram chinelos e bebida após quebrarem a vidraça de entrada.

Da redação