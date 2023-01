Homem morto a pauladas é achado embaixo de pé de jabuticaba

Um homem, identificado apenas como "Chico", foi encontrado morto embaixo de um pé de jabuticaba, na manhã deste sábado (31), no isolado povoado do Morro do Gabriel, na zona rural de Ouro Branco, cidade da região Central de Minas Gerais. O

Corpo foi encontrado na zona rural de Ouro Branco, na região conhecida como Morro do Gabriel — Foto: REPRODUÇÃO/GOOGLE STREET VIEW

As informações iniciais da Polícia Militar (PM) indicam que dois suspeitos, que ainda não tiveram as idades divulgadas, já foram detidos e um terceiro, que já foi identificado, segue sendo procurado. Próximo ao corpo foi apreendido um porrete de madeira, possivelmente usado no crime, que tinha indícios de espancamento na cabeça.

Em contato com os moradores da região, os policiais rapidamente identificaram a vítima apenas como "Chico" e, ainda, descobriram o envolvimeento dos três suspeitos no caso. Os policiais seguem em rastreamento na região em busca de capturar o último envolvido no assassinato, que chocou a população do pacato vilarejo.

Por se tratar de um local de difícil acesso, na serra de Ouro Branco, a comunicação é precária e, por isso, mais detalhes do crime só serão repassadas após o registro da ocorrência ser finalizado.

Com O Tempo