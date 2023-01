Falso pai de santo estupra mulher em Minas, a engravida e é preso

Um homem de 41 anos que se passava por pai de santo foi preso em Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, em Minas, suspeito de estuprar duas irmãs, de 18 e 20 anos. Ele vinha sendo investigado desde julho e fugiu para a Bahia para se esconder. O suspeito passou meses fora de Minas, mas retornou a Itaobim nessa quinta-feira (29), movido pelo interesse afetivo por uma das vítimas, de acordo com as investigações, e foi preso no dia seguinte.

Homem é suspeito de estuprar duas irmãs e engravidas uma delas no Vale do Jequitinhonha — Foto: Claudia Soraya/Unsplash/divulgação

Uma das mulheres ficou grávida em decorrência dos abusos. Quando soube que as investigações sobre o caso estavam começando, o homem fugiu e continuou a pressionar as mulheres à distância. “Ele continuava em contato com familiares das vítimas, enviando áudios ameaçadores e em tom de intimidação, fazendo referência ao bebê que estava para nascer, insinuando que iria processar as vítimas, e que queria se casar com aquela que teria engravidado”, detalha a delegada responsável pelo trabalho investigativo, Gabriela Andrade.

As vítimas receberam atendimento psicológico e se mostraram “profundamente abaladas”, relata a delegada. A Polícia Civil representou à Justiça pela prisão preventiva do investigado quando ele ainda estava na Bahia, de onde é natural.

