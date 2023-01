Idoso é preso após ser acusado de matar cão com facada em povoado de Baldim

Foi detido no último sábado (31) um idoso de 67 anos, acusado de matar um cão com golpe de faca no povoado do Botafogo, em Baldim. Ele negou que tenha agredido o animal.

Foto: divulgação / TNOnline.com.br

O cão, da raça Fila, estava próximo ao um bar e seria manso. Segundo boletim de ocorrência, para espantar o animal dali o idoso teria dado um golpe no animal, que sucumbiu à ação.

O suspeito, além de negar o crime, disse que estava no bar com um amigo e que teria feito um afago no cão, mas que ele o mordeu e fugiu em sequência. Disse também que outras pessoas que estavam no local que poderiam ter feito o ato.

Mesmo assim, o idoso foi encaminhado para a delegacia.

Da redação