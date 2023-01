Ex-policial civil que assassinou vizinho em BH mata mulher e se suicida na Bahia

A Polícia Civil da Bahia está investigando o feminicídio de Daniela Ferreira de Souza, de 27 anos, que foi encontrada morta dentro de casa junto de seu marido, o ex-policial civil mineiro Ghabriel Pereira Rodrigues, de 35, que teria tirado a própria vida após o crime, em Arraial D'Ajuda, distrito de Porto Seguro. O homem assassinou um vizinho a facadas, em 2020, no bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte.

Há cerca de um ano, Ghabriel Rodrigues, de 35 anos, estaria vivendo no famoso distrito de Porto Seguro e trabalhando como cozinheiro em um restaurante — Foto: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Segundo a instituição do outro Estado, o crime foi registrado na madrugada do dia 31 de dezembro, quando a vítima foi morta pelo homem dentro de um imóvel localizado na rua Vista Alegre no distrito da famosa cidade baiana.

"De acordo com a ocorrência, o autor cometeu suicídio logo em seguida, no local onde ocorreu o fato. As guias para remoção e perícia dos corpos do casal foram expedidas e oitivas estão sendo realizadas", completou, por nota, a Polícia Civil da Bahia.

O corpo foi descoberto no imóvel depois que parentes do casal tentaram entrar em contato, sem sucesso, e decidiram acionar a polícia. O caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM/Porto Seguro).

O ex-policial estaria vivendo na cidade, junto da mulher, há cerca de 1 ano. Atualmente, segundo jornais locais, ele estaria trabalhando como cozineiro em um restaurante do distrito, um dos principais destinos turísticos da região.

Ainda não há informações sobre o enterro do casal. A reportagem procurou a Polícia Civil de Minas para saber o que motivou a expulsão de Rodrigues dos quadros da instituição. Até o momento, nenhum posicionamento foi enviado.

Morte de vizinho

No dia 9 de agosto de 2020, em um prédio no Buritis, na região Oeste, o ex-policial achado morto no último fim de semana no litoral baiano, também virou notícia após assassinar um vizinho a facadas durante uma confusão. Na ocasião, Kevin Gesualdi Doll, de 22 anos, foi morto a facadas pelo então policial civil que, na época, tinha 33 anos. No dia seguinte, a instituição policial divulgou que ele foi ouvido e liberado pois teria agido em legítima defesa.

Segundo a polícia, Ghabriel estava dentro de casa quando ouviu barulhos do lado de fora e saiu para ver o que acontecia, vendo um homem usando um extintor de incêndio para arrombar uma porta. Houve uma conusão e os dois se agrediram fisicamente, momento em que a PM foi acionada.

O jovem teria ameaçado o ex-policial que, com medo, se escondeu em casa até a chegada da viatura policial. Ao sair, eles se encontraram e o rapaz partiu para as agressões e o agente, já armado de uma faca, desferiu os golpes. A vítima foi socorrida com ferimentos no tórax e barriga, mas não resistiu e morreu.

Toda a confusão foi filmada por câmeras de segurança.

