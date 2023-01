Jovem que desapareceu no trabalho após ser abordada por homem é encontrada morta

Foi encontrada morta, na tarde desta segunda-feira (2), a jovem Itamara Eny de Freitas, de 19 anos, que desapareceu no trabalho após ser abordada por um homem em Morrinhos, no interior do Ceará. Itamara estava sozinha quando o suspeito do crime apareceu.

Jovem de Morrinhos desaparece após ser abordada por homem no trabalho — Foto: Arquivo pessoal

A informação sobre a morte da jovem foi confirmada por uma familiar e a Polícia Civil informou posteriormente que encontrou o corpo e dois homens, de 20 e 35 anos, foram presos.

Câmeras de segurança de um estabelecimento registraram o momento em que o suspeito do crime chegou a pé no local de trabalho de Itamara, entrou no escritório e, minutos depois, saiu com ela (veja vídeo abaixo). O homem deixou o local sendo levado pela jovem na garupa da moto dela. O caso aconteceu no último sábado (31).

O corpo da jovem foi encontrado em um terreno no Distrito de Bom Princípio, em Morrinhos, durante as buscas realizadas na região por equipes da PM e do Corpo de Bombeiros.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Militar deteve, na tarde desta segunda-feira, dois suspeitos da morte. O corpo ainda não foi identificado formalmente, mas a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e colheu indícios que auxiliarão nas investigações.

Dinheiro não foi levado

Segundo Matheus Nicolas Mendes Carvalho, cunhado de Itamara, havia uma quantia em dinheiro na empresa onde Itamara trabalhava, que não foi levada pelo suspeito que aparece nas imagens. Ainda segundo o cunhado, os familiares e o marido de Itamara realizam buscas na região.

"Minutos antes de ela desaparecer, ela estava conversando normalmente com a irmã dela. Depois parou de responder e o celular deu desligado. Isso fez minha esposa estranhar e quando a gente buscou as câmeras descobrimos ela saindo do trabalho com esse homem", disse Matheus.

No domingo (1º), a moto da jovem foi localizada abandonada em uma mata na localidade de Nascente, zona rural da cidade de Itarema, a 65 quilômetros de distância do município onde a jovem foi vista pela última vez.

Investigação

A Polícia Civil informou que um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no domingo, na Delegacia Municipal de Bela Cruz. Imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais.

"Mais informações sobre o caso serão repassadas em momento oportuno para não atrapalhar as investigações", disse a Polícia Civil.

Com g1