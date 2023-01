Comerciante espanca filho de 2 anos até menino vomitar

Um comerciante de 44 anos foi preso após espancar o filho de dois anos com tapas na cabeça e no rosto que fizeram a criança vomitar. Testemunhas que presenciaram as agressões dentro de uma loja de calçados acionaram a Polícia Militar em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, nesta segunda-feira (2 de dezembro).

Menino ficou fraco e vomitou após as agressões. — Foto: Pixabay / Divulgação

De acordo com a polícia, as testemunhas contaram que viram o pai dando três tapas na cabeça da criança e um no rosto dentro de uma loja. O menino ficou fraco e começou a vomitar. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi encontrado de bicicleta com a criança do lado contrário à loja.

Ele negou as agressões e disse que nada daquilo estava acontecendo, mas como várias pessoas relataram o crime, a polícia pegou as imagens de câmeras de segurança da loja e viram que o menino realmente apanhou no local. A criança também foi levada a um hospital onde foram constatadas lesões na face.

As pessoas que presenciaram o fato tentaram linchar o suspeito e a polícia precisou evitar as agressões. O suspeito foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Poços de Caldas e depois foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil que vai investigar o caso.

Com O Tempo