PM prende indivíduo envolvido em disputa pelos pontos do tráfico no Jardim dos Pequis

Foi detido nessa terça-feira (3) pela Polícia Militar um de seus alvos principais, integrante do tráfico de drogas na região do Jardim dos Pequis e que recentemente provocou o terror no bairro por conta da disputa de pontos do comércio ilícito.

Foto: 25º BPM / Divulgação

O suspeito estava próximo a uma das bocas-de-fumo. Com ele foram apreendidas 19 tabletes de maconha e uma pedra de crack, além de material para fracionar e embalar drogas. De acordo com a PM, ele seria autor de disparos com arma de fogo em uma disputa por pontos no Jardim dos Pequis.

O homem (que não teve a identidade revelada) foi encaminhado até a delegacia.

Da redação com 25º BPM