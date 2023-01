Jovem bêbado é preso após dar tiros dentro de Camaro amarelo

Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) no final da noite dessa terça-feira (3) em Itapagipe, no Triângulo Mineiro. Ele foi na MG-255, na altura do km 44, quando dirigia um Camaro amarelo.

Jovem é preso embriago após dar tiros dentro de Camaro amarelo em Minas — Foto: Divulgação/PMRv

Segundo a polícia, durante a conversa com o motorista, foi percebida a visível embriaguez do jovem. Ao realizar o teste de bafômetro, o resultado foi de 0,58 mg/l, o que é considerado crime de trânsito. Foram encontradas duas latas de cerveja no carro, além de uma garrafa de destilado.

Durante a revista no veículo, militares encontraram seis munições deflagradas de calibre 380 em diversos locais do interior do Camaro. Aprofundado as buscas, os policiais encontraram no estofado interior do banco do motorista, na parte de trás, a pistola calibre 380.

Questionado, o jovem relatou que não possuía registro da arma localizada. O motorista teve a CNH recolhida, a arma de fogo apreendida e o condutor preso e apresentado na delegacia para providências.

Com O Tempo