Policial militar coloca sacola na cabeça de mulher durante abordagem

Um flagrante de violência policial chocou a população do Rio Grande do Sul no início desta semana. No vídeo, um policial militar de Nova Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, coloca um saco plástico na cabeça de uma mulher durante uma abordagem. Um colega dele de corporação apenas observa. O caso aconteceu na noite deste domingo (1°) e foi gravado por outra pessoa da fresta de uma porta.

Policial Militar foi flagrada colocando saco na cabeça de mulher durante abordagem no RS — Foto: Redes sociais/Reprodução

Os policiais faziam uma abordagem num bar e, segundo testemunhas, trancaram a porta do estabelecimento. A vítima estaria bebendo com o marido e contou, em entrevista à RBS TV, que o agente abordou o homem com uma arma na cabeça, já mandando ele entrar. Além do método reconhecido de asfixia, do saco na cabeça, o casal teria apanhado.

A mulher ainda afirmou que os policiais a ameaçaram caso a história fosse denunciada. Os agentes ainda teriam recolhido dinheiro e bebida do bar antes de sair.

Caso está sendo investigado

Um inquérito foi instaurado, segundo a Corregedoria-Geral da Brigada Militar do RS, e os policiais envolvidos na abordagem estão sendo investigados. Eles foram afastados do trabalho nas ruas. Nesta segunda-feira (2), os agentes não se pronunciaram durante umo depoimento à corregedoria.

Com O Tempo