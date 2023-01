Polícia Militar Rodoviária prende dois motoristas por embriaguez em Sete Lagoas

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) prendeu, por embriaguez ao volante, dois motoristas em Sete Lagoas entre segunda (2) e terça-feira (3).

Foto: PMRv / Divulgação / Arquivo

O primeiro detido foi um condutor de um Fiat Siena que trafegava pela Avenida Bernardo Cândido Mascarenhas. Na abordagem, foi percebido que ele estava com hálito etílico: no teste do bafômetro, foi constatado quantidade de álcool no organismo. O homem assumiu ter bebido três latas de cerveja.

Já a segunda detenção aconteceu na MG 238, no bairro Montréal. Militares abordaram um condutor de Fiat Strada que apresentava sinais de embriaguez: além do hálito, ele estava com os olhos avermelhados e fala desconexa. No teste do bafômetro, foi constatado que ele tinha 0,68mg de álcool por litro. Ele foi detido.

Os dois motoristas foram liberados em sequência.

Quantos mg/L de álcool no bafômetro configuram crime de trânsito?

Para que você tenha em mente o limite estabelecido pelo teste do bafômetro, fique atento a esses indicadores:

Até 0,04 mg/L = condutor liberado;

= condutor liberado; Entre 0,05 mg/L a 0,33 mg/L = infração gravíssima;

= infração gravíssima; Igual ou superior a 0,34 mg/L = crime de trânsito.

Caso seja constatada embriaguez, o motorista pode ter o direito de dirigir suspenso, soma 7 pontos no seu prontuário e paga multa de R$293,47 podendo ser multiplicada por 10, chegando a R$2.934,70.

Da redação com Por Dentro de Tudo