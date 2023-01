Gustavo Mendes, humorista que imita Dilma, é apedrejado durante tentativa de assalto em Minas

O humorista Gustavo Mendes, de 33 anos, foi apedrejado durante uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira (5) no bairro São Mateus, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Pelas redes sociais, o humorista, que ficou conhecido por imitar a ex-presidente Dilma Rousseff, contou como foi a situação. Ele aparece com a cabeça enfaixada e mostra algumas manchas de sangue na roupa.

Humorista Gustavo Mendes apareceu com a cabeça enfaixada após tentativa de assalto em Juiz de Fora — Foto: Reprodução/Instagram/@gustavomendes

"Isso não é uma encenação. Estou em Juiz de Fora, sofri uma tentativa de assalto. Era por volta das 2h, eu estava na avenida Independência, em um bar e, de lá saindo, fui atacado por dois homens e uma mulher. Me agrediram, tomei pontos na cabeça, está doendo muito ainda. Juiz de Fora parece estar largada. Minha calça está cheia de sangue, ainda está me caindo a ficha do tamanho da agressão. Não quero sofrer isso nunca mais. Mas também, pela mesma perspectiva, nunca fui tão bem atendido como fui no HPS de Juiz de Fora, pela PM, pelo Corpo de Bombeiros. Quero agradecer a todos eles. Queria dizer que Juiz de Fora não é cidade tranquila para se andar de madrugada não. Fique de olho, essa cidade está largada", desabafou.

A Polícia Militar em Juiz de Fora registrou o fato às 4h31. De acordo com a sinopse enviada pela corporação, o humorista transitava na companhia de um colega quando foi abordado por um casal em que a mulher aparentava estar grávida e o homem simulando estar armado anunciou o roubo. Gustavo Mendes teria percebido que a vítima não portava arma de fogo e se recusou a entregar o celular. O autor, então, pegou uma pedra que estava no chão a apedrejou o humorista.

Após a tentativa frustrada de roubo, os autores evadiram e a Polícia Militar segue em rastreamento para localizar os suspeitos.

Com O Tempo