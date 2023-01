Idoso é preso por suspeita de matar vizinho que soltava rojões

Um idoso de 74 anos foi preso na noite de segunda-feira (2) suspeito de matar com um tiro na cabeça um vizinho que soltava rojões na Vila Balnearia, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista.

De acordo com o boletim de ocorrência, um amigo contou aos policiais militares que a vítima, o engenheiro Francisco Nicolas Lopes Filho, de 38 anos, e parentes estavam na rua soltando fogos de artifício quando o suspeito Mário D’Amore Júnior caminhou até o grupo segurando uma arma.

Em seguida, ele fez ameaças, mandou que todos se deitassem e disparou na cabeça da vítima. Francisco foi levado para a UPA Riacho Grande.

À polícia depois do crime, o idoso alegou aos policiais que o barulho estava assustando seus animais e que os dois tinham discutido. No entanto, ele negou o disparo e disse que tinha uma “arma de chumbinho”, que foi achada na sala da casa. A defesa dele não foi localizada até a última atualização desta reportagem.

Mário disse que foi para a praça com a arma para confrontar os vizinhos a respeito dos fogos, mas que não se lembrava de disparo algum. Ele foi preso em flagrante.

Vídeo gravado pela irmã da vítima mostra a aproximação de Mário, que segurava um objeto semelhante a uma espingarda. Ele diz que tem animais e que é proibido soltar fogos. As pessoas pedem calma e dizem que vão parar. A sobrinha da vítima grita desesperada e pede socorro. O homem manda todo deitarem no chão e depois caminha em outra direção quando a filmagem é interrompida.

Na delegacia, as testemunhas afirmaram que não se deitaram ao chão no momento do crime e que a vítima foi atingida de pé. Francisco não resistiu aos ferimentos no ouvido esquerdo O corpo foi enterrado no Cemitério Cerâmica, na terça-feira.

"Um menino calmo, respeitador, boa gente mesmo. Cheio de planos, responsável e trabalhador. Teve sua vida tirada sem motivos , deixando muitos sonhos . Obrigado a todos pelas ligações, mensagens e pelo carinho", escreveu nas redes sociais um irmão.

