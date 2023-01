Policial civil aposentado é assassinado ao sair de mercearia

Um policial civil aposentado do Espírito Santo foi executado na noite dessa quarta-feira (4) em Jaboticatubas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele tinha saído de uma mercearia quando foi atingido por vários disparos dentro do carro. A perícia indicou cinco disparos que atingiram nuca, maxilar, tórax, ombro e cabeça.

— Foto: Imagem ilustrativa - Pixabay

O crime foi registrado por volta das 19h. O dono do estabelecimento afirmou que a vítima, de 60 anos, chegou ao local por volta das 17h. Em determinado momento, por volta de 18h30, dois homens chegaram ao local, pediram uma cerveja e pagaram em dinheiro, mas sem tirarem os capacetes.

O policial civil aposentado foi até ao banheiro e, depois, entrou no veículo. Neste momento, a dupla de capacete correu e começou a atirar contra o homem e fugiram. Uma vizinha do estabelecimento, que integra o Corpo de Bombeiros, ouviu os disparos e os pedidos de socorro de quem estava na mercearia, foi até à vítima, mas nada pode fazer devido aos disparos atingirem a cabeça. Ela chamou a sua irmã, sargento da Polícia Militar, que acionou a corporação.

Um homem que trabalha como pedreiro para a vítima disse que momentos antes dois homens foram até a casa do policial civil aposentado procurando por ele. Um deles estava com a mão na cintura indicando estar armado. Como não o encontraram na residência, saíram em rumo ignorado.

A principal suspeita da polícia é de que o crime pode ter sido uma vingança. Isso porque há exatamente um ano, em 4 de janeiro do ano passado, o policial civil se envolveu em uma briga na cidade e chegou a ser preso. Ele efetuou vários disparos de arma de fogo e ameaçou a mãe de um sargento do exército, com quem disputa terras na região. Ele chegou a colocar a arma na cabeça da senhora.

Ninguém foi preso pelo crime. Aparentemente, nada foi levado da vítima, já que a carteira com documentos pessoais, cerca de R$ 880 e 5 euros foram encontrados no carro. As armas registradas pelo policial não foram encontradas no veículo, mas não se sabe se ele estava com elas no momento do crime.

Com O Tempo