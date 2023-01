Pai é baleado ao proteger filha de tentativa de feminicídio

Um homem invadiu uma loja e atirou contra a ex-companheira na manhã desta quinta-feira (5) no Centro da cidade de Novo Oriente, no interior do Ceará. O pai da mulher defendeu a filha e acabou baleado pelo criminoso.

Homem invadiu loja e atirou contra a ex-companheira, mas tiro atingiu pai da mulher — Foto: Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, a mulher, que já tinha uma medida protetiva contra o suspeito, estava no estabelecimento comercial com seu pai quando o homem chegou e atirou, porém, o disparo atingiu o pai dela.

Vídeos de câmeras de segurança mostram o homem entrando no local, enquanto pessoas gritam pedindo para ele não atirar, contudo, logo em seguida, são ouvidos disparos e ele sai correndo rapidamente.

Jovem que desapareceu após ir à casa de ex é encontrada morta

A guarda municipal de Novo Oriente socorreu o homem, e o levou a uma unidade hospitalar da região.

O caso já se encontra sob investigação na Delegacia Municipal de Novo Oriente, unidade da Polícia Civil, para apuração das circunstâncias do crime.

Com g1