VÍDEO COM CENAS FORTES: guia turístico reage a assalto e acaba morto a facadas por duas mulheres

A polícia procura duas mulheres que roubaram e mataram um guia turístico no Centro do Rio, na madrugada da última quarta-feira (4). O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

Daniel Mascarenhas Xavier da Silva, de 31 anos, voltava do trabalho por volta das 2h quando, na Rua 20 de Abril, foi abordado por duas criminosas que estavam em uma moto sem placa e lhe apontaram uma arma.

O homem chegou a entregar uma bolsa e o celular, mas depois reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com a dupla. Acabou esfaqueado várias vezes. Veja o vídeo:

,CENAS FORTES: Guia turístico é assaltado e morto por mulheres quando voltava pra casa depois do trabalho, no Rio pic.twitter.com/O94QbUE2fU — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) January 6, 2023

Mesmo ferido, Daniel se afastou das mulheres, pegou a bolsa e sai andando. Mais à frente, pediu ajuda a um taxista, que arrancou e foi embora.

Segundo a polícia, Daniel foi encontrado morto na Praça da República, a poucos metros de onde foi esfaqueado, quase em frente ao Hospital Souza Aguiar.

Equipes da Delegacia de Homicídios ouviram testemunhas, e segundo os depoimentos, as mulheres tentaram convencer as pessoas de que Daniel era o criminoso e que tinha agredido as duas.

A polícia também constatou que a pistola era falsa. A arma e a faca foram apreendidas e vão passar por perícia.

Com as imagens, a polícia concluiu que se trata do crime de latrocínio — roubo seguido de morte. Agora, os investigadores tentam identificar as duas mulheres.

Daniel Mascarenhas tinha 31 anos e morava na Ilha do Governador. Ele trabalhava como guia de turismo e dava aula de francês, inglês e português.

Quem tiver informações sobre as assassinas do guia turístico pode ligar para o Disque Denúncia: (21) 2253 1177, 0300-253-1177, WhatsApp: (21) 99973-1177 ou aplicativo Disque Denúncia RJ.

Da Redação com G1