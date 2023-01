PM e populares apagam fogo que consumia carro em Sete Lagoas

Um carro se incendiou dentro de uma garagem no sábabo (8) em Sete Lagoas. Os proprietários do imóvel não estavam no momento da ação - policiais militares, Corpo de Bombeiros e os vizinhos ajudaram a combater as chamas.

Foto: 25º BPM / Divulgação

Uma guarnição da PM estava patrulhando quando viu uma fumaça saindo de um imóvel. Ao tentar chamar pelos moradores daquela casa, sem sucesso, os Bombeiros foram acionados e as chamas foram combatidas pelos populares e pelos militares.

Não houve dano estrutural no imóvel.

Da redação com 25ºBPM