Foragido ameaça policiais com réplica de arma e é morto com um tiro

Um foragido da Justiça morreu após ser baleado durante uma abordagem policial em Pedras de Maria da Cruz, no Norte de Minas, nesse domingo (8).

Foto: Raquel Freitas/ g1

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem foi visto transitando em uma motocicleta pela Avenida Maria José Leão e fugiu em alta velocidade, ao perceber a presença dos policiais.

O suspeito desobedeceu às ordens de parada e durante a perseguição, os militares perceberam que ele estava com uma arma na cintura. De acordo com a PM, após percorrer várias ruas, o homem caiu da motocicleta e sacou a arma. Foi dada ordem para que o suspeito largasse a arma, mas ele desobedeceu e um dos policiais atirou, segundo a ocorrência.

Posteriormente, foi constatado que se tratava de um simulacro de arma de fogo. O homem foi socorrido pela PM e levado para o hospital de Pedras de Maria da Cruz, mas não havia médico de plantão e os policiais se deslocaram para o hospital de Januária. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu após receber atendimento médico.

Ainda de acordo com a PM, no momento do registro da ocorrência, o suspeito não havia sido identificado, mas após a constatação do óbito um familiar entrou em contato com o hospital repassando os dados pessoais dele. Ao ser consultado o sistema informatizado, a PM constatou que o homem estava com um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça do Distrito Federal por latrocínio, com condenação a 25 anos de prisão.

A reportagem solicitou um posicionamento da assessoria de comunicação da Polícia Militar sobre a ocorrência e aguarda retorno.

Com g1