Mãe em surto é impedida de jogar carro no mar e de matar os filhos afogados no litoral

Uma mulher, de 41 anos, foi presa por tentar matar dois filhos, um menino de 7 e uma menina de 5, e depois atentar contra a própria vida. De acordo com a Polícia Militar, ela parecia estar em meio a um surto psicótico, com pensamentos desorganizados e agitada. O g1 apurou que a suspeita tentou afogar as crianças em duas ocasiões no mar de Cananéia, no litoral de São Paulo. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado como tentativa de homicídio.

Mulher em surto é resgatada no mar após tentar matar filhos — Foto: Divulgação/Polícia Militar Ambiental

Na primeira tentativa, a mulher teria ultrapassado, de carro, uma cancela de acesso às balsas da travessia entre Cananéia e Continente. Segundo a corporação, ela acelerou em direção ao Mar Pequeno, mas foi impedida por pessoas que aguardavam a embarcação.

Na sequência, como havia sido impedida de jogar o automóvel no mar, ela fez menção de arremessar as duas crianças na água, mas, novamente, foi impedida por pessoas que estavam por perto.

Com o comportamento agitado, testemunhas disseram à PM que a mulher se atirou na água e nadou em direção à parte mais funda, sumindo do campo de visão. Foi quando acionaram a Polícia Militar.

Ao g1, a PM informou que uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi encaminhada ao local e começou as buscas, que logo deram resultado.

“[Os policiais] iniciaram contato com a vítima, que apresentava nítidos sinais de surto psicótico, com alto risco de afogamento. Após alguns minutos de conversa, a convenceram a se deslocar em direção a um local mais raso”, disse, em nota, a corporação.

Ainda durante as conversas, e para reduzir o risco de afogamento, os policiais a convenceram de vestir um salva-vidas. Assim que ela se aproximou para receber o equipamento, os agentes a imobilizaram e a retiraram da água.

No mesmo momento, o filho dela, de 19 anos, chegou ao local e acompanhou toda a ação.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto-Socorro de Cananéia e permaneceu escoltada durante o trajeto.

Tentativa de homicídio

O caso foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia do município, onde foi registrada uma ocorrência por tentativa de homicídio.

A Polícia Civil informou ao g1 não ter conseguido coletar o depoimento da mulher porque ela ainda apresentava sinais de surto. Ela deve ser chamada em breve para ser ouvida. Os filhos menores de idade foram entregues para familiares.

Com g1