Homem vinga estupro sofrido quando era criança e mata suspeito a facadas

Um homem de 34 anos matou um desafeto, de 38, a facadas como forma de se vingar por ter sido estuprado por ele quando era criança. O homicídio foi registrado em Montes Claros, no Norte de Minas, na madrugada desta quarta-feira (11). O suspeito confessou o crime e foi preso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas contaram que uma pessoa estava caída na rua Melo Viana, no bairro Morrinhos, após ter sido esfaqueada várias vezes. Conforme relatado, o suspeito informou a motivação para a prática do homicídio.

Durante os trabalhos de busca, os policiais foram até a casa do suspeito e o irmão dele atendeu os agentes. O familiar contou que o parente havia chegado com as mãos sujas e havia dito que fez uma “besteira” contra um homem que o havia estuprado na infância.

Em conversa com os PMs, o suspeito disse que há muito tempo queria acertar as contas com a vítima, pois quando ele tinha 10 anos foi estuprado por ela.

A faca usada no crime, segundo o suspeito, foi deixada em um lote próximo do imóvel onde mora. O homem foi preso em flagrante e levado para a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Montes Claros.

