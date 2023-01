Filhos matam agressor da mãe a pauladas e pedradas

Um adolescente de 17 anos e um jovem de 23 são suspeitos de matar o ex-padrasto de 35 anos, que teria agredido a mãe deles diversas vezes. O assassinato foi registrado no distrito de Topázio, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, nessa terça-feira (10). A mulher tinha uma medida protetiva contra o homem.

Foto: Raquel Freitas g1

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia de que um homem havia sido morto a pauladas e pedradas. Uma viatura foi até o local e encontrou a vítima com diversas lesões pelo corpo.

Os policiais, então, localizaram o pai do homem. Aos militares, ele contou que a vítima tinha um relacionamento com uma mulher e que os filhos dela poderiam ter envolvimento no crime. Ele suspeitava da dupla porque, segundo ele, os rapazes já haviam tentado agredir o filho dele na manhã do mesmo dia. Ele ainda relatou que, pouco antes do crime, um grupo de cinco pessoas teria tentado arrombar a porta de sua casa.

Diante da informação, os militares localizaram um dos suspeitos, de 17 anos. O adolescente, primeiramente, negou o crime, mas depois acabou confessando que matou o homem com a ajuda do irmão. A dupla, inclusive, mora em Belo Horizonte e teria ido até o distrito apenas para cometer o homicídio.

De acordo com o jovem, o homem agredia a mãe dele constantemente e, no dia do crime, novamente a atacou. O rapaz falou que ele e o irmão tentaram matar a vítima ainda pela manhã, mas não conseguiram.

À noite, então, os dois localizaram o homem, que não conseguiu fugir e foi morto. Ao ser questionado sobre a participação de outras pessoas no assassinato, o rapaz afirmou que alguns indivíduos ajudaram a cercar a vítima enquanto ela corria.

O adolescente foi apreendido pela polícia. O irmão dele ainda está sendo procurado, assim como os outros suspeitos de envolvimento no crime. O caso continua sendo investigado.

Com O Tempo