Homem tenta dar calote em bar do centro de Sete Lagoas mas é detido

Um homem de 31 anos deu um calote em um bar na Rua Paulo Frontin, no centro de Sete Lagoas, na última quarta-feira (11).

Foto: Cristiano Trad / Ilustrativa

O indivíduo chegou até o estabelecimento e consumiu bebidas alcóolicas, dando no total R$ 67. No entanto, o homem foi saindo do bar sem pagar a conta, quando foi abordado por funcionários do local.

A Polícia Militar foi chamada. Segundo o indivíduo, ele não tinha dinheiro para pagar. Ele foi levado até à delegacia e assinou o Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO), sendo liberado.

Da redação com 25º BPM