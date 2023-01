Homem invade casa com carro, atira em ex-namorada e pula de altura de 5 metros para fugir

Uma jovem, de 20 anos, foi surpreendida pelo ódio do ex-namorado na noite de quarta-feira (11). O homem, de 31 anos, invadiu a casa da vítima com o carro, quebrando o portão de entrada da residência na Região de Santo Inácio, em Montes Claros, Norte de Minas. Ao entrar, procurou pela ex, a agrediu e atirou em seu pescoço, finalizando o crime com um salto do alto da casa, de uma altura de cerca de cinco metros, para fugir.

De acordo com a Polícia Militar, quando o homem entrou com o carro na casa da ex-namorada, teve o primeiro contato com o pai da vítima. Os dois discutiram, mas o pai não conseguiu impedir o homem de subir à procura da ex.

Os militares identificaram que não é a primeira vez que o suspeito tem entrada na polícia por agressão à mesma mulher. Antes, outras ocorrências de violência doméstica já haviam sido registradas e a região da casa da vítima estava na rota de alerta da equipe. Mesmo assim, o homem conseguiu agir antes da chegada da polícia.

A jovem foi atingida no pescoço e levada pela família para o Hospital Santa Casa. Já o agressor foi encontrado no chão, após a queda, e levado escoltado para o hospital. Com o fim do atendimento das feridas, ele será preso.

