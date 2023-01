Um pai está desesperado sem notícias da filha, Isabel Candido Martins, de 4 anos, e da mãe da menina, Milene Aparecida Candido, de 20 anos, há três dias. As duas foram reconhecidas pela última vez na terça-feira (10) por um taxista que as levou da cidade onde viviam, Santo Antônio do Monte, Centro-Oeste de Minas, até a capital de Belo Horizonte. Elas desembarcaram na Avenida dos Andradas, há cerca de 200 metros da Rodoviária de BH, e, desde então, a família está sem contato nenhum com as meninas.

Mãe e filha estão desaparecidas após virem do interior para BH de táxi — Foto: Arquivo Pessoal

Na memória do pai, Estevão Martins, de 24 anos, ainda estão vivos os últimos momentos com a família: quando Milene estava em sua casa, cozinhando e dando banho na filha, cerca de 11h da manhã da terça (10).

Ele conta que, apesar de não estar casado com Milene, os dois tinham bom contato e, pela guarda da Isabel ser da avó paterna, sua mãe, era comum ela passar tempo com sua família. “Ela (Milene) frequentava muito lá em casa, nós somos amigos e era uma convivência tranquila, estava tudo normal”, conta.

No dia do desaparecimento, Milene avisou ter que passar na casa da cunhada de Estevão, companheira de seu irmão, que vivia bem próximo a ele. Mas a mulher não recebeu Milene e Isabel naquele dia.

Na quarta-feira (11), Estevão e a mãe foram até a Polícia Civil de Santo Antônio do Monte registrar a ocorrência do desaparecimento das meninas. No mesmo local, um taxista contou ter levado Milene e Isabel até Belo Horizonte, deixando-as na Avenida dos Andradas.

“Elas estavam apenas com roupa do corpo, telefone e cartão”, lembra Estevão. Ele conta que a jovem, Milene, enfrenta quadros de luto desde a perda de seu pai, há dois anos.

A investigação segue com a Polícia Civil do município de Santo Antônio do Monte e de Belo Horizonte, mas, até o momento, elas não foram encontradas.

Sabe do paradeiro?

Caso tenha informações sobre Milene e Isabel, entre em contato pelo telefone (37) 9860-7800.