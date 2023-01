Homem é executado diante da mulher e dos filhos em bar

A Polícia Militar procura por suspeitos de terem executado um homem de 31 anos em um bar de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, na noite dessa quinta-feira (12). A vítima estava acompanhada da mulher e dos filhos no momento em que foi alvejada.

Polícia foi acionada após vários disparos em Teófilo Otoni — Foto: PMMG / DIVULGAÇÃO

Viaturas foram acionadas na rua Otávio Esteves, após vários disparos de arma de fogo. O corpo da vítima foi encontrado na entrada de um hotel, caído de barriga para baixo e com várias perfurações. A mulher da vítima contou que eles estavam em um bar na avenida Doutor Luiz Boali Porto Salman quando dois indivíduos saíram de um carro branco sedan. Eles estavam de preto e encapuzados portando armas de fogo e dispararam contra o seu esposo quando ainda estava dentro do bar.

Mesmo atingido, o homem tentou fugir, mas foi perseguido pelos autores e alcançado diante do hotel. A mulher relata ter ouvido outros vários disparos e depois viu o marido caído. O dono do bar e o filho dele também relataram a mesma situação para os militares.

Uma filha da vítima, de 7 anos, disse que estava com o pai no momento do fato, que viu dois indivíduos de preto saírem de um veiculo, portando armas de fogo, "onde efetuaram vários disparos em direção a seu pai, dentro do bar, sendo possível ver que um dos disparos acertou a cabeça" e que "mesmo assim ele conseguiu fugir e que os autores perseguiram ele, onde ouviu mais disparos de arma de fogo".

A perícia da Polícia Civil foi acionada e conseguiu constatar 18 perfurações na vitima, sendo elas no crânio, na face posterior e nas pernas. No local onde o corpo estava caído a pericia recolheu 10 cápsulas de munições .380. O veículo usado pelos criminosos foi encontrado carbonizado na cidade de Itambacuri. O chassi, entretanto, era clonado de um carro emplacado em Belo Horizonte.

Com O Tempo