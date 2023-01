PM prende ladrões de veículos no bairro Verde Vale

Dois jovens, de 18 e 25 anos, foram detidos no domingo (15) em um Chevrolet Onix roubo, na região do bairro Verde Vale, em Sete Lagoas. Eles participaram de outros roubos em datas anteriores, segundo confessou um dos criminosos.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

W.E.R. e T.B.S. foram flagrados no automóvel pelos militares, e empreenderam fuga pelas ruas do bairro. Após, saíram do veículo e continuaram a fugir à pé até serem capturados.

Em vistoria no veículo, foram encontrados um cigarro de maconha e uma pistola calibre 32 - T.B.S. assumiu a propriedade dos dois materiais. Ainda de acordo com o infrator, a dupla teve ajuda de outro homem, identificado apenas como "Luquinha", no roubo do Onix e de mais dois veículos anteriormente.

Os autores responderão por roubo e receptação. Eles foram encaminhados para a delegacia.

Da redação com 25º BPM