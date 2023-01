Homem suspeito de ostentar pistola 9mm importada em boate é detido em Sete Lagoas

Com uma denúncia de ostentação de uma pistola 9mm importada e com kit rajada em uma boate, um homem foi preso na madrugada do último sábado (14) em Sete Lagoas.

O estabelecimento fica no bairro Chácara do Paiva. De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no local o homem teria demonstrado nervorsismo e tentou esconder um objeto o jogando pelo telhado. Ele foi abordado de início, mas consigo não foi encontrado nada.

Já na vistoria veicular, foi encontrada a pistola, carregada com 18 cartuchos e o kit rajada - sem numeração aparente. Perguntado, o suspeito falou que tinha a arma há cerca de um ano e que era para proteção individual.

Ele foi encaminhado para a delegacia.

Da redação com Por Dentro de Tudo