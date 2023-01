Ciclista tem perna esmagada por carros durante briga de trânsito com motorista de app

Um ciclista teve a perna esmagada por carros durante uma briga de trânsito com motorista de aplicativo, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ciclista, de 24 anos, ficou prensado entre os dois veículos após ser atropelado e a corporação precisou afastar os carros para que ele fosse resgatado.

Foto mostra resgate de jovem que teve perna esmagada após ser atropelado em Aparecida de Goiânia, Goiás — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

O atropelamento aconteceu na manhã do sábado (14). O motorista foi preso pela Polícia Militar ainda no local. Como a identidade dele não foi divulgada, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do motorista para um posicionamento ou verificar se ele continua preso até a última atualização desta reportagem.

O segundo carro envolvido no caso estava estacionado e era de um comerciante que ajudou a prestar assistência após o atropelamento. O jovem foi levado para um hospital em Aparecida de Goiânia. Segundo a mãe do ciclista, que não quis se identificar, ele passou por uma cirurgia e vai ter que passar por outra de reconstrução óssea.

"Ele está sentindo muitas dores. Pedir a Deus que dê tudo certo para não ter que amputar a perna dele", disse a mãe.

À TV Anhanguera, testemunhas contaram que o ciclista estava na contra-mão e acabou esbarrando no retrovisor do carro. Na ocasião, o motorista, que trabalha por aplicativo, teria ficado nervoso, descido do carro com uma faca e começado uma discussão com o ciclista.

Ainda segundo testemunhas, depois de muitas ameaças entre os dois, o motorista teria retornado ao carro, manobrado e atropelado o ciclista. Quem viu a briga ainda contou à TV Anhanguera que, depois do atropelamento, o jovem apanhou do motorista.

"Você vai me matar agora? Você num falou que ia me matar? Todo mundo ouviu você falando que ia me matar", disse o motorista, em filmagem realizada após o atropelamento.

À TV Anhanguera, a mãe do jovem atropelado questionou a fala do motorista e afirmou que seu filho não teria motivos para ameaçar o outro homem por não estar armado.

"Como que meu filho ia matar ele se meu filho nem estava armado, quem tava armado era o motorista, que tava com uma arma branca na mão, né? Que tava com uma faca. Como que meu filho ia falar que ia matar sem ta com nada?", questionou.

Com g1