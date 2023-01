Quatro corpos são encontrados carbonizados dentro de carro

Quatro corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro, em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Civil, os corpos foram totalmente queimados e ainda não puderam ser identificados. Segundo o delegado Cassius Zamó, o veículo tem as mesmas características e placa do carro em que a cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, sumiu junto com os filhos no Distrito Federal.

Carro carbonizado em que quatro corpos foram encontrados, em Cristalina, Goiás — Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Os corpos e o carro foram encontrados na sexta-feira (13). O delegado ainda informou que as investigações estão em andamento e que as linhas de apuração estão em sigilo para não interferir no trabalho da polícia. Ele também explicou que ainda não há suspeitos de quem cometeu o crime.

O delegado informou que o material encontrado foi coletado e encaminhado a um médico legista para tentativa de identificação dos corpos.

"Por uma questão numérica, a gente suspeita que essas quatro pessoas que estavam dentro do carro seriam as que sumiram no DF, aquela mulher e três crianças", revelou o delegado.

No entanto, ele complementou que não há como confirmar até que sejam emitidos os resultados dos laudos da perícia.

