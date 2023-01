Polícia Militar recupera furgão furtado que poderia ser utilizado em crimes em Caetanópolis

Militares recuperaram na madrugada desta terça-feira (17) um Fiat Fiorino furtado, que estava em atitude suspeita em um posto de combustíveis na BR 040 em Caetanópolis.

Foto: 25º BPM / Divulgação

De acordo com a corporação, o veículo com placa de Contagem tem comunicação de furto no último dia 24 de dezembro do ano passado e poderia ser utilizado nos saques a cargas que acontecem a caminhões entre Caetanópolis e Paraopeba.

Não foi informado até então prisão de suspeitos.

Da redação com 25º BPM