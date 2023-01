Avô é preso por estuprar e dar doces para neta de 5 anos gravar vídeos nua para ele

Um homem de 57 anos foi preso preventivamente suspeito de estuprar e dar doces para a neta gravar vídeos íntimos para ele. De acordo com informações da Polícia Civil de Minas Gerais, o avô cometia os crimes desde que a menina tinha 5 anos de idade. Atualmente, a garota tem 9 anos. O caso foi registrado em Alfenas, no Sul do Estado.

O homem vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de cena de nudez envolvendo criança — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Ainda conforme a corporação, o crime foi descoberto após o irmão da menina mexer no celular do avô. O garoto encontrou um vídeo em que a vítima aparecia nua, e as autoridades foram acionadas. As investigações ficaram a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam)

O homem vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento de cena de nudez envolvendo criança.

Com O Tempo