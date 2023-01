Menor e jovem de 18 anos são detidos por tráfico no Alvorada

Dois jovens, de 16 e 18 anos, foram detidos na madrugada de segunda-feira no bairro Alvorada (16) acusados de tráfico de droga e posse ilegal de arma de fogo.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Os suspeitos foram vistos na praça do bairro em atitude suspeita. Abordados, foi encontrado com o jovem um revólver calibre 32 carregado - de acordo com o autor, ele estava armado porque estava sendo ameaçado e que a arma era do menor.

Em continuação das diligências, os militares foram até a casa do jovem e apreenderam um tablete de maconha, material para embalar o entorpecente e uma espingarda polveira de fabricação caseira.

Os autores foram levados para a delegacia e o material recolhido foi apreendido.

