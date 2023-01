Ladrão é preso após adormecer no sofá com botinas de dono da casa

Um homem foi preso no último sábado (14 de janeiro) após arrombar uma casa para cometer um assalto, mas acabar dormindo no sofá calçado com as botinas do dono da residência em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Suspeito dormiu em sofá da casa. (Imagem Ilustrativa) — Foto: Pixabay / Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, o dono da casa já faleceu. A filha dele foi com o marido até o local para fazer uma capina no imóvel.

Quando chegaram à residência perceberam sinais de arrombamento e acionaram a Polícia Militar. Os militares encontraram o suspeito dormindo no sofá com as botinas do falecido.

A casa estava com os objetos revirados já que o suspeito procurava pertences para roubar. Portas e janelas da casa foram danificadas e o suspeito foi preso.

Com O Tempo