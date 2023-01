Confusão em bar de Paraopeba: homem é morto acusado de mexer com namorada de outro

Um homem de 32 anos morreu no último sábado (21) baleado no abdômen em uma confusão num bar no centro de Paraopeba. A vítima, segundo testemunhas, teria importunado a namorada do filho da proprietária do local.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Ele e algumas pessoas estavam pela madrugada a dentro bebendo no local, que fica na Rua Emílio de Vasconcelos. Em um momento, o filho da dona do bar começou a ser insultado por algumas pessoas que ali estavam. De acordo com a proprietária do estabelecimento, a vítima mexeu com a namorada do seu filho e com isso, começaram as agressões.

A vítima deu um soco no rosto do autor, que estava com um garrafa de vidro na mão. Nisso, o suspeito foi embora do local mas retornou armado e fez os disparos contra o homem, que caiu em frente à porta do bar. O indivíduo foi levado até o Hospital Municipal, em Sete Lagoas, mas faleceu na tarde do sábado (21).

Ainda não há informações sobre o paradeiro autor do crime, que continua foragido.

Da redação