Homem vê mulher dançando com outro em festa e o mata a facadas em Minas

Uma festa no Bairro San Genaro, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, acabou em tragédia na noite do último sábado (21). Isso porque um homem, de 27 anos, avistou a companheira dançando com outro homem, de 41, e travou duas facadas no adversário.

Foto: Wallace Martins / D.A. Press / Ilustração

De acordo com a Polícia Militar, a vítima era o dono da casa em que estava acontecendo a festa. Todos bebiam e dançavam e, quando o suspeito chegou ao local, viu a companheira dançando com o homem. Imediatamente, o rapaz pegou a mulher pelo braço, puxando ela para fora da festa e iniciando uma discussão.

As testemunhas informaram que a vítima, então, foi intervir na discussão, o que levou o suspeito a tirar uma faca da cintura e partir na direção do adversário. Foram duas facadas no tórax, que tiraram a vida do homem.

Aos policiais, o suspeito inventou outra versão, não compartilhada pelas testemunhas. Segundo ele, ao ver a companheira dançando com o homem, chamou ela para conversar. Nesse momento, a vítima veio em sua direção, o atingindo com um soco no rosto e segurando uma faca. Ele diz que reagiu, pegou a faca e então esfaqueou o homem, se defendendo.

A vítima foi conduzida ao Hospital São Judas Tadeu, mas não resistiu. Já o autor das facadas foi conduzido ao hospital para tratar dos ferimentos e, em seguida, preso.

Com O Tempo