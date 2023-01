Dupla rouba carro de vítima após beber durante horas com ela no centro de Sete Lagoas

Um caso insólito de assalto: um homem teve o carro Volskwagen Gol levado por dois indivíduos após beber com eles dentro do veículo no centro de Sete Lagoas.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

O caso aconteceu na madrugada de sexta (20). A vítima foi encontrada pela Polícia Militar na Avenida Zoélio Sola, no bairro Montreal, com corte na mão e se queixando de dor de cabeça.

O homem relatou que passou perto da região do camelódromo quando encontrou com os autores, que ali parou para conversar e ficaram bebendo dentro do carro. Após, eles pediram uma carona para ir até um bar, mas no caminho anunciaram o assalto.

Foi levado do homem além do carro, aparelho celular e R$ 600. Ninguém foi preso.

Da redação com Por Dentro de Tudo