Vizinha é esfaqueada ao tentar ajudar amiga agredida pelo companheiro

Uma mulher de 36 anos foi esfaqueada no bairro Pindorama, região Noroeste de Belo Horizonte, na noite desse domingo (22) enquanto tentava ajudar uma vizinha que era agredida pelo companheiro. As duas estavam juntas momentos antes da agressão em um bar, quando decidiram voltar para a casa.

Localizado no bairro São Cristóvão, na região Noroeste, hospital pertence à prefeitura — Foto: Mariela Guimarães / O Tempo

Quando a mulher de 41 anos chegou em casa, no Beco do Carmo, se deparou com a porta arrombada e se deparou com seu namorado com uma faca na mão. Alterado, ele proferiu diversas ameaças e desferiu socos no rosto e no peito da mulher, que gritou por socorro.

A vizinha, então, foi até ao local para tentar ajudar, mas o agressor lhe golpeou algumas vezes. Para se proteger de golpes na região do rosto, ela se protegeu com a mão e o braço e teve ferimentos na mão direita e no antebraço.

Após o crime, o homem conseguiu fugir e não tinha sido localizado até a manhã desta segunda-feira (23). A companheira do suspeito disse aos policiais que começou a namorar com o homem, de 46 anos, há dois meses e que ele é "agressivo e sempre a ameaça de morte". A vítima das facadas disse que não se recorda de nada após ser atingida, apenas de já receber medicação no Odilon Behrens, para onde foi socorrida por populares.

Com O Tempo