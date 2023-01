Embriagado, homem agride companheira em Cordisburgo

Um homem de 58 anos foi preeso na noite do último sábado (21) acusado de violência doméstica em Cordisburgo. Ele chegou embriagado.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

De acordo com a sua companheira, o homem chegou fazendo ameaças na casa do filho do casal, jogando objetos ao chão e quebrando o vidro da porta. O autor se armou com um facão e continou com as ameaças, tendo o filho entrado em luta corporal para tirar a arma branca do pai.

Nessa luta, a vítima foi empurrada e teve torsão no joelho, sendo encaminhada para Sete Lagoas. O homem teve lesões, foi medicado e encaminhado até à delegacia em Sete Lagoas - a mulher não pode representar contra ele na justiça pela lesão.

Da redação