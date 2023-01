Mulher tira foto de pijama em moto e é esfaqueada pela esposa do motociclista

Uma mulher, de 43 anos, foi esfaqueada depois que tirou uma foto de pijama em uma moto. A autora das agressões foi uma mulher de 42 anos, que é esposa do motociclista dono do veículo. Ela foi presa e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (23), em Itabira, na região Central de Minas Gerais.

As agressões, segundo a PM, foram motivadas por ciúmes. — Foto: Ducati/Divulgação - Imagem Ilustrativa

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida para o hospital da cidade com dois ferimentos na região do tórax e um na região do abdômen. Ela foi levada para a unidade de saúde pela agressora e pelo marido dela. A vítima estava consciente e o estado de saúde dela era considerado estável. No hospital, ela passou pelo bloco cirúrgico para verificar a gravidade das lesões.

O desentendimento que terminou com as agressões teve início no último domingo (22). Segundo a PM, a agressora enviou diversas mensagens de ameaça para a vítima. As ofensas começaram depois que ela viu a foto dessa outra mulher, de pijama, na moto que foi comprada pelo seu marido. A vítima disse aos policiais que não sabe como ela teve acesso a imagem.

Durante a noite de segunda-feira (23), a agressora e o marido passaram em um carro por uma rua próxima a casa onde moram e viram essa outra mulher. A esposa do dono da moto gritou por diversas vezes e chamou a vítima de “vagabunda”. Logo depois, ela retornou ao local e começou a agredi-la com tapas e puxões de cabelos. O conflito só terminou depois que a vítima pediu socorro ao perceber que havia sido ferida com objeto pontiagudo e que sua blusa estava com sangue.

O marido da autora, que estava próximo ao local das agressões, conteve as mulheres e prestou socorro para a vítima, levando-a para um hospital da cidade. A polícia foi acionada até a unidade de saúde e, logo após os relatos, deu início aos trabalhos para tentar localizar a agressora, que havia fugido. A mulher foi encontrada na cidade de João Monlevade. Ela estava com ferimentos leves e acompanhada da sua advogada durante a abordagem. A autora foi encaminhada para um hospital e, em seguida, para a delegacia.

Com O Tempo