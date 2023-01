Homem é acusado de zoofilia dentro de prefeitura de cidade mineira

A Prefeitura de Divinópolis, no Centro-Oeste do Estado, e a Polícia Civil de Minas Gerais, investigam um suposto caso de zoofilia que ocorreu dentro da sede do Executivo. O caso foi registrado na Polícia Militar nessa segunda-feira (23) e a reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência.

Zoofilia teria ocorrido dentro de pátio da Prefeitura de Divinópolis — Foto: Reprodução/Google Street View

Dois servidores e uma médica veterinária procuraram a base da polícia na cidade nessa segunda-feira. Eles relataram que ficaram sabendo por um terceiro funcionário, que não queria aparecer por medo, sobre o caso que teria ocorrido no último dia 21, ou seja, no último sábado.

A testemunha alega que viu o suspeito, um idoso de 69 anos que trabalha como auxiliar de serviços gerais, no pátio da prefeitura. Ele estava com o órgão genital para fora da calça e com a cadela nas mãos. Ele se assustou com a presença dessa testemunha, largou o animal e disse que "nada tinha acontecido", enquanto tentava fechar a calça às pressas.

No boletim de ocorrência, a médica veterinária afirmou que a cadela é um animal que sempre fica na prefeitura e que o bicho apresenta a vulva avermelhada desde então, mas sem fissuras.

Por meio de nota, a Prefeitura de Divinópolis informou que "na tarde desta segunda-feira (23/1) foi relatado um suposto caso de zoofilia no pátio da prefeitura" e que "após tomar ciência do fato, através de servidores que testemunharam o ocorrido, a Polícia Militar foi chamada para registrar um boletim de ocorrência para apuração dos fatos".

"A Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos (Semsur) também abrirá um Processo Administrativo para investigação do ocorrido e tomar as providências cabíveis", diz a nota. A reportagem procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.

Com O Tempo