Taxista e morador do Mangabeiras são alvos de ladrões durante a madrugada

Dois ladrões realizaram assaltos em série no bairro Mangabeiras, na madrugada da quarta-feira (25). Um taxista e um morador do bairro foram vítimas.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Na primeira ação criminosa, a dupla que estava armada dentro de um Fiat Siena, interceptou o taxista durante uma corrida. Ele foi colocado no banco de trás do veículo e seguiram até o Mangabeiras a escolha de uma outra vítima para ser assaltada.

Nisso, viram um homem entrar em um carro no bairro: os ladrões o abordaram, anunciaram o assalto e amarraram tanto o morador quanto o taxista. Os criminosos entraram na casa da vítima e levaram diversos objetos, sendo eles colocado no veículo do morador, um Chevrolet Cruze. Além do carro, uma moto BMW R1200 também foi levada.

Após o crime, os ladrões seguiram em fuga pela Avenida Prefeito Alberto Moura. Eles não foram encontrados.

Da redação com Por Dentro de Tudo