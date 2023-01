Trio rende caminhoneiro para realizar assalto em Sete Lagoas

Um trio, armado, rendeu um motorista carreteiro que estava carregado com bebidas no bairro São Francisco, na última quarta-feira (25). Ninguém foi preso.

Foto ilustrativa/Reprodução: Internet

Ele estava guiando a carreta quando os criminosos o fecharam na via. Em seguida, ele foi rendido, retirado do caminhão e posto no banco traseiro do carro onde os ladrões estavam, sendo ameaçado de morte.

O motorista foi deixado na MG 238, que liga Sete Lagoas a Jequitibá, após 20 minutos sob poder dos bandidos. Ele pediu socorro e acionou a Polícia Militar, que encontrou a carreta em uma rotatória ainda na cidade.

A carga não foi levada. Uma mochila, dinheiro e documentos foram levados.

Da redação com Por Dentro de Tudo