Chacina no DF: criminosos mataram toda a família e crianças para não deixar herdeiros

A Polícia Civil do Distrito Federal afirmou, nesta sexta-feira (27), que as dez pessoas da família da cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos, inclusive três crianças, foram mortas para que não houvesse herdeiros para o terreno dos familiares. A chácara em que parte da família morava é avaliada em R$ 2 milhões.

Chacina no DF: sepultamento Thiago Gabriel Belchior e Marcos Antônio Lopes de Oliveira — Foto: Reprodução/TV Globo

Segundo o delegado Ricardo Viana, da 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, as terras foram a motivação de Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Fabrício Silva Canhedo e Carlomam dos Santos Nogueira para cometer o crime.

Para os investigados, segundo a corporação, sem herdeiros, eles poderiam assumir a posse das terras e vendê-las posteriormente. A polícia ainda não identificou se já havia um possível comprador.

No entanto, o terreno que motivou os crimes não era de propriedade de Marcos Antônio e é alvo de uma ação judicial de reintegração de posse, movida pela atual proprietária. Os investigadores apontam que Marcos Antônio assumiu a dívida trabalhista de um caseiro que havia no terreno como forma de pagamento para morar na chácara.

As investigações apontam que os assassinatos começaram em 28 de dezembro do ano passado. Além do terreno, o grupo queria R$ 200 mil obtidos por Cláudia Regina Marques de Oliveira — ex-mulher de Marcos Antônio — com a venda de uma casa.

Membros da família também foram mantidos em cativeiro e obrigados a passar dados pessoais sobre contas bancárias e cartões de crédito para os criminosos, segundo os investigadores.

Dinâmica do crime

As vítimas do crime são:

Elizamar Silva, de 39 anos: cabeleireira;

Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos: marido de Elizamar Silva;

Rafael da Silva, de 6 anos: filho de Elizamar e Thiago;

Rafaela da Silva, de 6 anos: filha de Elizamar e Thiago;

Gabriel da Silva, de 7 anos: filho de Elizamar e Thiago;

Marcos Antônio Lopes de Oliveira, de 54 anos: pai de Thiago e sogro de Elizamar;

Cláudia Regina Marques de Oliveira, de 54 anos: ex-mulher de Marcos Antônio;

Renata Juliene Belchior, de 52 anos: mãe de Thiago e sogra de Elizamar;

Gabriela Belchior, de 25 anos: irmã de Thiago e cunhada de Elizamar;

Ana Beatriz Marques de Oliveira, de 19 anos: filha de Cláudia e Marcos Antônio.

De acordo com a polícia, Gideon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa e Carlomam dos Santos Nogueira eram os principais articuladores dos crimes. Já Fabrício Silva Canhedo era responsável por cuidar das vítimas que ficavam no cativeiro.

A Polícia Civil afirma que o adolescente foi chamado para participar da primeira parte do crime, quando Marcos Antônio foi morto, e Renata e Gabriela foram sequestradas. Ele teria desistido de continuar no esquema por causa da crueldade do crime, segundo o delegado Ricardo Viana.

Em seguida, eles sequestraram Claudia Regina e a filha dela e de Marcos, Ana Beatriz Oliveira. Por fim, atraíram Thiago, a esposa Elizamar e os três filhos deles. Todos foram mortos em diferentes momentos, ao longo dos dias em que ficaram sob ameaça dos criminosos.

A polícia afirma que o quinto suspeito, Carlos Henrique Alves da Silva, conhecido como Galego, participou do sequestro e da morte de Thiago. Segundo os investigadores, os quatro principais envolvidos, Gideon, Carlomam, Horácio e Fabrício serão investigados pelos crimes de:

ocultação/destruição de cadáver

extorsão mediante sequestro com resultado morte

homicídio qualificado (5 vezes)

latrocínio

associação criminosa qualificada

corrupção de menor qualificada

Somadas as penas variam entre 190 a 340 anos de prisão, de acordo com a corporação. Carlos Henrique deve responder pelo crime de homicídio, enquanto a responsabilização do adolescente será decidida pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I), na Asa Norte.

