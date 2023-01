Mais é filho são dopados, assassinados por parentes e retirados de prédio em cadeira de rodas

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (27) suspeito de matar um auditor fiscal aposentado e a mãe dele, de 85 anos, em um prédio de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, ele teve ajuda da esposa, que era sobrinha da idosa, e do filho para cometer o crime. O suspeito foi encontrado dentro do apartamento das vítimas.

Sebastiana Aparecida (esquerda) / Carlos Alberto, filho dela (direita) sendo retirados em cadeiras de rodas — Foto: Divulgação/PCGO

A reportagem não conseguiu identificar a defesa dos suspeitos até a última atualização dessa reportagem.

As vítimas são Carlos Alberto Barbosa, de 64 anos, e a mãe, Sebastiana Aparecida Barbosa. O crime começou a ser descoberto após o cadáver da idosa ser encontrado abandonado às margens da BR-153, em Professor Jamil, no sul de Goiás.

José Eterno de Andrade Filho confessou o crime ao ser preso e explicou que tudo começou no dia 15 de janeiro. Ele, a esposa e o filho chegaram à casa das vítimas como se fosse uma visita habitual. No dia seguinte, prenderam Carlos em um dos cômodos. Já Sebastiana, que era cadeirante, seguiu no quarto dela.

No dia 19, o auditor fiscal foi morto. Ele foi colocado em uma cadeira de rodas, tirado do prédio e colocado dentro do seu carro. O suspeito disse que o corpo foi abandonado na divisa de Goiás com Minas Gerais. Ele ainda não foi encontrado.

Já no dia 25, Sebastiana foi morta. O corpo dela também foi retirado na cadeira de roda, colocado em um carro e abandonado em Professor Jamil. O cadáver foi encontrado na quinta-feira (26), com sinais de violência.

Após o corpo ser encontrado, a polícia começou o trabalho de identificação e procurar os suspeitos. A sobrinha e o filho dela foram presos em Minas Gerais usando o carro de uma das vítimas.

Depois dessa prisão, as polícias Civil e Militar foram à casa da vítima e conseguiram prender José Eterno. Segundo as investigações, foram roubados o carro, joias e dinheiro. O crime teria acontecido devido a dívidas que Luciene, sobrinha e prima das vítimas, tinha com agiotas.

Os três também são suspeitos de matar uma terceira mulher, também parente deles, em Minas Gerais. O corpo dessa possível vítima ainda não foi localizado.

Com g1