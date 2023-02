Jovem aproveita descuido de vizinho e furta cartões de banco em Prudente de Morais

Um descuido causou prejuízo para um morador de Prudente de Morais nessa segunda-feira (30): ao deixar os vidros do carro aberto, um vizinho furtou seus cartões de banco e fez diversas compras na cidade. O autor foi preso.

Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O homem mora na Rua Raimundo Marques Gonçalves, no bairro São João II. Ao estacionar o carro na porta de casa, por volta das 13h, ele esqueceu o vidro do carro aberto. Aproveitando da falha, W.J.S.G. (18 anos) furtou os cartões.

O jovem, munido com os cartões, saiu a fazer compras pela cidade: pacote de fralda, toalhas umedecidas, caixas de bombom, sabonete em barra, conjunto de talheres e um achocolatado. De acordo com a vítima, os gastos chegaram a R$ 228,52.

Percebendo via notificação no celular das compras irregulares (feitas utilizando a função de aproximação do cartão), o homem acionou a Polícia e foi aos estabelecimentos no qual o autor passou. Nas imagens do circuito interno de vigilância, a surpresa: o autor era seu vizinho.

A PM foi até a casa de W.J.S.G. e encontrou os cartões quebrados, escondidos em um buraco no muro dos fundos do imóvel. O jovem foi detido em flagrante e encaminhado para a delegacia.

Da redação