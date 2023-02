Homem tem rosto desfigurado após ser espancado com ripa de madeira em bar

Um homem de 30 anos ficou com o rosto desfigurado ao ser agredido com ripa de madeira durante uma briga em bar na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O suspeito de ter dado os golpes foi preso após ser reconhecido pela gravação do circuito de segurança. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar (PM) no último sábado (28).

Ripa de madeira utilizada no crime — Foto: Divulgação / Polícia Militar

De acordo com a corporação, uma denúncia anônima levou os agentes ao estabelecimento localizado no bairro Martins. A vítima foi encontrada com o rosto deformado e estava muito ensanguentada. Apesar de estar desorientada, pediu para que os PMs localizassem os três homens envolvidos na agressão.

Os militares tiveram acesso à gravação das câmeras e nela, conforme registrado na ocorrência, é possível ver o momento em que um dos suspeitos aparece dando pauladas na cabeça da vítima. Um outro homem também foi visto agredindo o homem. Diante das informações, um deles foi localizado e preso.

Depois de ter sido agredida com pauladas, a vítima foi arrastada e os suspeitos deixaram a ripa de madeira em um bueiro. A PM conseguiu apreender o material usado no crime. O homem violentado deu entrada no hospital da região e precisou realizar tomografia para identificar fraturas na face.

A PM informou que, apesar de ter encontrado os três homens apontados pela vítima como suspeitos, apenas um deles foi preso, pois foi confirmada a participação no crime. No entanto, os outros foram conduzidos para a Delegacia de Plantão de Uberlândia, local onde a ocorrência foi encerrada.

Com O Tempo