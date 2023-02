Ladrão invade casa em busca de dinheiro, estupra idosa e acaba preso

Um jovem de 18 anos foi preso após arrombar a casa de uma idosa, de 76, e estuprá-la no bairro Boa Vista, na região Leste de Belo Horizonte, nesta terça-feira (31). A vítima gritou por socorro aos vizinhos que acionaram a Polícia Militar (PM). O suspeito, que está em situação de rua, fugiu após o crime, mas acabou sendo localizado e preso.

Vítima foi levada para hospital municipal queixando de dores — Foto: Mariela Guimarães / O Tempo

O capitão Rafael Miranda, da 23ª Cia do 16º Batalhão da PM, passou detalhes do caso. Segundo o militar, o suspeito arrombou a casa da idosa pois queria levar dinheiro. “Ele falou que não sabia que havia morador no imóvel e que ao forçar a porta, a idosa teria gritado. Então, ele a jogou no chão, tampou a boca dela, cometeu o estupro e fugiu”.

Vizinhos da idosa tentaram impedir a fuga, no entanto, não conseguiram. Gravações do circuito de segurança da região foram usadas pelos militares para pegar as características do suspeito. “Era um homem negro, magro e que usava bermuda vermelha e camisa listrada”, afirmou o capitão.

Uma outra câmera filmou o momento em que o jovem pulava muros para fugir da casa da idosa. “Uma testemunha falou que após um tempo, um outro morador em situação de rua foi até o local para buscar o calçado que seria do suspeito. Passou as características de que se tratava de um chinelo do Bart Simpson [personagem de desenho animado]”.

O suspeito foi encontrado na Estação José Cândido da Silveira. “Fizemos a abordagem, pois o reconhecemos pelo chinelo. Ele entrou em contradições em vários momentos, porém acabou confessando o crime. Falou que é natural de Governador Valadares e que veio para BH há três anos e desde então vive nas ruas”, informou o capitão.

A idosa, conforme registrado na ocorrência, estava muito abalada e chorava bastante. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) conduziu a vítima para o Hospital Odilon Behrens. Na unidade de saúde foram constatadas as lesões provocadas pelo estupro.

A perícia da Polícia Civil foi até a casa da idosa, já que o imóvel foi arrombado pelo suspeito. O caso será investigado.

Com O Tempo