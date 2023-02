Sobrinho é morto pelo tio na frente da mulher durante briga em bar

Um homem de 28 anos foi morto a facadas na frente da mulher nesse domingo (29), em Juiz de Fora, na Zona da Mata, durante uma briga em um bar. O suspeito, de 23 anos, é tio da vítima e foi preso.

Vítima foi atingida no abdômen, tórax e braço — Foto: Pixabay

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem estava com a companheira bebendo no estabelecimento. Em determinado momento, o casal começou a discutir. O suspeito pediu para que os dois parassem de brigar e saíssem do bar, mas eles continuaram no local com os ânimos exaltados.

O suspeito, então, pegou uma faca e foi para cima do homem. A vítima correu, mas não conseguiu escapar e foi ferida no abdômen, tórax e braço. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte.

O suspeito fugiu do estabelecimento, mas foi encontrado pela polícia em Santos Dumont e preso. Uma faca foi apreendida com ele.

Com O Tempo